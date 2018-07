Ruralistas discutem nesta 3ª feira Código Florestal Representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vão nesta terça-feira à Justiça para defender os interesses do setor produtivo rural. Uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), com a ministra Carmem Lúcia, para tratar de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) de nº 4.901, 4.902 e 4.903, impetradas contra dispositivos do Código Florestal está prevista para a tarde desta terça-feira. Outro assunto a ser tratado com a ministra do STF é a revisão e ampliação da reserva indígena Kaxarari, em Lábrea, no Amazonas.