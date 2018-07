Ruralistas podem ceder na questão de rios na MP do código Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) acenam com a possibilidade de voltar atrás para possibilitar a proteção de todos os tipos de rios, inclusive os temporários, mas devem intensificar a pressão em outros pontos sensíveis na medida provisória que preenche lacunas do Código Florestal, afirmou nesta quarta-feira o presidente da frente, deputado Homero Pereira (PSD-MT).