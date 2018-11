Ruralistas querem barrar recuperação de áreas

"Estamos firmes no propósito de manter como consolidadas as áreas de APPs desmatadas até 2008", disse Valdir Colatto (PMDB-SC), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.

A frente quer eliminar do texto aprovado no Senado os dispositivos que impõem recuperação de vegetação nativa às margens de rios em pelo menos 15 metros, no caso dos mais estreitos, e até 100 metros, para os mais largos. A recuperação poderia ser maior para imóveis médios e grandes em caso de risco à conservação da água e do solo.

Segundo interlocutores do governo, caso os ruralistas levem a ideia adiante, a presidente Dilma Rousseff vetará a parte do Código que permite a continuidade das atividades do agronegócio em áreas desmatadas até 22 de julho de 2008. Assim, os ruralistas perderiam o objetivo de liberar o cultivo e as pastagens às margens de rios do País e o Código voltaria a um impasse.