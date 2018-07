Ruralistas querem investigar convênio do Incra com Fepaf A União Democrática Ruralista (UDR) vai pedir ao Ministério Público Federal (MPF) que investigue os convênios firmados entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas Florestais (Fepaf) para a contratação de pessoal e prestação de assistência aos assentamentos da reforma agrária em São Paulo. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que os convênios têm servido para a colocação de militantes e ex-militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em postos-chave do Incra estadual, como os atuais coordenadores dos núcleos de apoio de Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio, no Pontal do Paranapanema.