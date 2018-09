Ruralistas são denunciados por trabalho escravo no TO

Na ação, os procuradores relatam que Divino Diniz foi o responsável pelo aliciamento e contratação dos trabalhadores para roçarem o pasto da fazenda destinada à criação de gado. A situação permaneceu até agosto de 2008, quando o Grupo Especial Regional de combate ao Trabalho Escravo/Degradante visitou a fazenda Rio Parú e constatou as situações.

Na ação, os procuradores relatam que entre as irregularidades constatadas estavam alojamentos sem condições de segurança e saúde, jornadas de trabalho exaustivas. A equipe do Ministério do Trabalho constatou também que os trabalhadores estavam em alojamentos precários, "sem condições de habitabilidade e medidas mínimas de higienização". "Não tinham filtro e bebiam água suja, coletada diretamente do mesmo córrego em que o gado também bebia água, sem nenhum tratamento bacteriológico. Os locais destinados ao preparo dos alimentos também eram precários e sem condições mínimas de higiene, exposto a toda sorte de sujeira, inclusive bichos peçonhentos e ratos. Os alimentos eram descontados no valor a ser recebido pelos trabalhadores."

Em março deste ano, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Tocantins ajuizou três denúncias pelo crime de redução de trabalhadores a condições análogas à de escravo em fazendas de Tocantins, todos conforme relatório efetuado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. As denúncias dizem respeito a irregularidades na fazenda Santa Cruz, em Porto Nacional; fazenda São Sebastião, de propriedade de Valdeci dos Anjos Brito, no município de Colmeia; e Fazenda São Marcos, no município de Cariri do Tocantins, de propriedade de Flávio José dos Reis Freitas.