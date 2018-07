Rusal vai aumentar nível de produção de alumínio

"A Rusal está nos estágios preparatórios para reativar uma parte da capacidade que foi interrompida durante a crise econômica por conta da retomada dos pedidos dos clientes."

A retomada deve incluir cerca de 100 mil toneladas de alumínio primário ou cerca de um quinto da capacidade ociosa de 500 mil toneladas, disse a fonte.

A companhia russa havia garantido aos investidores que os atuais preços do alumínio permitiriam à empresa reiniciar uma parte da capacidade ociosa no primeiro trimestre de 2010. Considerando que são necessárias duas toneladas de alumina para produzir uma tonelada de alumínio, a fonte informou que a Rusal também retomará produção equivalente da matéria-prima. A Rusal produziu 3,9 milhões de toneladas de alumínio em 2009, ante 4,4 milhões de toneladas no ano anterior.