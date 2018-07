Russa MegaFon precifica IPO no piso da estimativa, obtém US$1,7 bi A MegaFon, segunda maior operadora de telefonia móvel da Rússia, precificou suas ações em uma oferta pública inicial (IPO, em inglês) no piso da faixa de estimativa, e os papéis eram negociados abaixo do valor da oferta nesta quarta-feira, em um caminho turbulento após a empresa ter se tornado pública.