Russa que entrou para Livro dos Recordes vem a SP A versão brasileira da nova edição do Guinness World Records chega ao mercado com uma tiragem de 65 mil exemplares. Para marcar o lançamento, o Guinness Book trouxe ao Brasil a russa Svetlana Pankratova, de 1,96 m de altura, que entrou para o livro como a mulher com as pernas mais longas do mundo, de incríveis 132 cm. Ela desembarcou na última quarta, no Rio. Na próxima segunda, virá a São Paulo. A edição vem repleta de recordes louváveis como o de Elvis Presley, que emplacou 151 singles de sucessos na lista da Billboard entre 1956 e 2003. Há também diversas conquistas hilárias. Como, por exemplo, a do grito mais alto, façanha que pertence à professora britânica Jill Drake. Para controlar o barulho em sala de aula, ela alcançou 129 decibéis. O recorde foi catalogado durante uma festa de Halloween. A edição deste ano vem com um projeto gráfico diferenciado e, como novidade, traz imagens em 3D. Para vê-las, o livro dá de brinde um óculos especial para a leitura em três dimensões. O livro traz também um pôster em tamanho real do menor homem do mundo, o chinês He Pingping, com 74,61cm. Curiosidade Tudo começou em 1951 com uma dúvida. Qual seria a ave de caça mais veloz da Europa, a tarambola ou o galo-selvagem? Por perceber que não havia livros que respondessem esse tipo de pergunta, sir Hugh Beaver, diretor da tradicional cervejaria Guinness, decidiu criar um livro que reunisse todos os recordes do mundo. Surgia então o Guinness World Records, hoje o livro mais vendido do mundo, com 100 milhões de exemplares, publicado em 100 países e em 37 idiomas. As informações são do Jornal da Tarde.