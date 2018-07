Rússia abre nova frente de combate na Geórgia

Tropas russas entraram na Geórgia a partir da região separatista de Abkházia nesta segunda-feira, em uma ampliação do conflito entre os dois países, até então restrito à Ossétia do Sul, região da Geórgia que busca independência. Segundo Moscou, as suas tropas alcançaram a cidade de Senaki, no oeste da Geórgia, próxima a Abkházia, com o objetivo de fazer com que a Geórgia pare de atacar forças russas na Ossétia do Sul. Ainda nesta segunda-feira, tropas russas teriam tomado a cidade de Gori, no centro da Geórgia e a cerca de 70 quilômetros da capital, Tbilisi. Os russos, porém, não confirmam a informação. Mesmo antes da informação sobre a possível tomada da cidade, a Acnur, agência de refugiados da ONU, já estimava que cerca de 40 mil pessoas, ou algo em torno de 60% da população, já haviam deixado Gori nos últimos dias por causa da aproximação das tropas russas. Fontes georgianas dizem que a Rússia também deslocou tropas para a cidade de Zugdidi. Os russos teriam dado um ultimato às forças georgianas para escolher entre se desarmarem ou serem atacadas e em seguida teriam ocupado prédios oficiais da cidade. Pressão internacional A comunidade internacional tem aumentado as pressões por um cessar-fogo. O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, chegou a assinar um cessar-fogo proposto pela União Européia, mas a Rússia rejeitou o documento. O governo russo insiste que as tropas georgianas sejam completamente retiradas da Ossétia do Sul para que qualquer decisão de cessar-fogo seja cumprida. Os combates na Ossétia do Sul tiveram início na última sexta-feira depois que as tropas da Geórgia cercaram a capital da região para dominar os rebeldes. Moscou, que tem uma força de paz na região e apóia os separatistas, inicialmente bombardeou alvos na Geórgia e deslocou tropas para Ossétia do Sul e Abkházia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.