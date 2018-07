Rússia bloqueará carnes de Canadá e México a partir de 8 de abril A Rússia planeja banir as importações de carnes da maior parte dos fornecedores do Canadá e do México a partir de 8 de abril, em função de preocupações sobre o uso do aditivo ractopamina, disse nesta sexta-feira um porta-voz do serviço veterinário e fitossanitário do país.