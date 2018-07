Rússia caça militantes na Ingushétia após ataque

Tropas da Rússia lançaram uma operação de busca por militantes na volátil região do sul da Ingushétia depois que uma emboscada atribuída pelos russos a separatistas muçulmanos locais matou dois soldados e deixou vários outros feridos. O comboio russo foi atacado com granadas e fogo de metralhadora 25 quilômetros a leste de Nazran, capital da região do norte do Cáucaso. A oposição da Ingushétia sugere que o número de soldados russos mortos pode chegar a 40. O território faz fronteira com a Chechênia, onde forças russas se envolveram em pesados combates com separatistas nos últimos anos. As autoridades da Ingushétia dizem que estão lutando uma guerra contra o terrorismo e culpam militantes islamistas por ataques. No mês passado, a organização de defesa dos direitos humanos Moscow Helsinki Group, disse que "o terrorismo patrocinado pelo Estado" na Ingushétia pode lançar o país em uma guerra civil. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.