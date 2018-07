Rússia chama de volta embaixador no Reino Unido

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou de volta o embaixador russo no Reino Unido em meio a uma crise diplomática agravada pela reabertura de dois escritórios do Conselho Britânico na Rússia. Veja também: Rússia restringe vistos para funcionários do Conselho Britânico As autoridades russas ordenaram o fechamento dos escritórios em dezembro, o último embate na batalha diplomática resultante do envenenamento do ex-agente secreto russo Alexander Litvinenko em Londres. Mas os escritórios, nas cidades de São Petersburgo e Yekaterinburgo, reabriram suas portas nesta segunda-feira, 14, desafiando a ordem de fechamento. A Rússia declarou a abertura dos escritórios uma "provocação" e disse que não vai conceder novos vistos aos funcionários do Conselho Britânico. A ordem de fechamento não se aplica à filial do Conselho Britânico em Moscou. Segundo uma declaração no site do ministério, "a Rússia vê tais ações (a abertura dos escritórios) como uma provocação intencional cujo objetivo é inflamar as tensões" nas relações entre os dois países. "O lado russo não vai emitir vistos para novos funcionários enviados para trabalhar nos escritórios consulares (britânicos) em São Petersburgo e Yekaterinburgo prestando serviços para o Conselho Britânico", diz a declaração. Ao sair do prédio do Ministério das Relações Exteriores na capital russa, o embaixador britânico Tony Brenton disse que havia feito uma declaração de que "o Conselho Britânico está trabalhando de forma inteiramente legal, e vai continuar portanto a trabalhar, e qualquer ação russa contra ele (o Conselho Britânico) seria em contravenção às leis internacionais". O correspondente da BBC em Moscou, Richard Galpin, disse que a crise diplomática está chegando a um clímax e não está claro se algum dos lados está disposto a ceder. O Conselho Britânico, cujo objetivo é promover vínculos culturais e educacionais entre a Grã-Bretanha e outros países, foi acusado de violar leis fiscais russas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.