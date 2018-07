Rússia diz que Brasil tem interesse em comércio com moeda local

A Rússia já discute realizar o comércio bilateral em moedas nacionais com a China e com a Índia --que junto com o Brasil e a Rússia formam o grupo Bric de países emergentes--, além de outros países como Turquia e Vietnã.

"Houve uma iniciativa dentro dos Brics. Esses países pretendem criar as condições para o pagamento direto do comércio em moedas nacionais", disse Alexander Potemkin, assessor do presidente do banco central russo.

"O Brasil já expressou esse interesse. A Índia... está pronta para discutir o tema", acrescentou, falando na Duma, câmara baixa do Parlamento.

Ele estimou que as transações em iuan e rublos já representem cerca de 2 por cento do comércio da Rússia com a China.

(Reportagem de Yelena Fabrichnaya)