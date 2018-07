Rússia diz que devolverá controle de cidade georgiana Forças russas disseram na quinta-feira que começarão a devolver o controle da cidade de Gori à Geórgia em breve, após os Estados Unidos pedirem que Moscou retire suas tropas e termine o conflito que já dura uma semana com a Geórgia. Gori está estrategicamente localizada a 60 km a leste da capital Tbilisi, próxima à região separatista da Ossétia do Sul, e controla a principal estrada que liga o leste ao oeste da Geórgia. "Por outros dois dias as tropas russas ficarão na região para... entregar o controle para as autoridades georgianas, depois disso partirão", disse o major-general russo Vyacheslav Borisov segundo agências de notícias do país. Borisov falou a jornalistas em Gori, depois da Rússia negar na véspera que tinha tropas na cidade, apesar de correspondentes ocidentais afirmarem que viram tanques russos. "A polícia da cidade começará a trabalhar oficialmente aqui e realizará outras tarefas para manter a segurança", disse Borisov. A Geórgia acusou a Rússia mais cedo de violar o cessar-fogo ao levar tropas para Gori e permitir saques, o que Moscou nega. "Houve conversas de que a cidade está destruída, de que houve saques", disse Borisov. "Tudo está normal. Tem até eletricidade."