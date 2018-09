Rússia e Brasil querem realizar 1a cúpula do BRIC em 2009 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu colega russo, Dmitry Medvedev, querem realizar a primeira cúpula do grupo dos grandes países emergentes, chamados de BRIC, na Rússia no ano que vem, afirmaram os líderes em um comunicado conjunto nesta quarta-feira. As nações que integram o BRIC são Brasil, Rússia, Índia e China. "Os presidentes saudaram o diálogo entre os países do BRIC e expressaram a importância desse fórum na busca de soluções para os problemas globais", mostrou o comunicado assinado por Lula e Medvedev, após encontro entre os presidentes no Rio de Janeiro. "Os presidentes foram favoráveis à realização da primeira cúpula do BRIC na Rússia em 2009", acrescentaram. Os quatro países reuniram-se como um grupo pela primeira vez na reunião de ministros de Finanças do G20 em São Paulo, realizada este mês, e divulgaram um comunicado conjunto pedindo maior participação nas questões mundiais e sobre a economia global. (Reportagem de Oleg Shchedrov)