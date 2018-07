Rússia e EUA têm 'pontos comuns' sobre a Síria, diz Putin

"Do meu ponto de vista, encontramos muitos pontos comuns neste assunto", afirmou Putin após reunião com Obama nesta segunda-feira na cúpula do G20 no México.

Obama disse que ele e Putin concordaram com a necessidade de buscar o fim da violência na Síria e alcançar uma solução política para o país que vive uma crise há 15 meses, com a forte repressão do governo do presidente Bashar al-Assad contra manifestações pró-democracia.

Os presidentes de Estados Unidos e Rússia prometeram trabalhar com outros agentes internacionais, incluindo o enviado especial para a Síria, Kofi Annan, para encontrar uma solução para a crise naquele país.

(Reportagem de Gleb Bryanski)