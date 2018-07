Diplomatas russos e norte-americanos já realizaram no último mês dois encontros com Brahimi, que tenta encerrar o conflito de 22 meses entre as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, e a oposição que busca derrubá-lo do governo.

Segundo a ONU, mais de 60 mil pessoas morreram no conflito.

(Por Steve Gutterman)