Rússia e Japão intensificam medidas de controle em aeroportos

Autoridades de saúde em diversos países estão adotando medidas para prevenir a transmissão de uma nova variedade de gripe suína que já deixou cerca de 80 mortos no México.

O governo russo adotou o que chamou de "medidas especiais de controle" em aeroportos para passageiros que regressam da América do Norte.

No Japão, um representante do ministério da Saúde, Yoshio Namba, responsável pela força tarefa contra a gripe suína afirmou que o governo vai garantir que nenhum dos passageiros que deixem o país estejam infectados com o vírus.

O país também está checando passageiros para identificar possíveis sintomas da doença.

"A saúde dos passageiros que estiverem retornando do México será observada por um período depois do consentimento dessas pessoas nas salas de quarentena dos aeroportos", disse Namba.

Segundo ele, o governo japonês pretende monitorar a saúde desses passageiros com freqüência durante um período de até dez dias depois da chegada ao Japão.

Medidas de emergência também foram adotadas em alguns países da América Latina, onde os passageiros estão sendo examinados para identificar possíveis sintomas da gripe suína.

EUA e Nova Zelândia

A epidemia de gripe suína se espalhou também para os Estados Unidos, onde 11 casos não-fatais da doença foram confirmados.

Entre os casos americanos da doença sete pessoas foram contaminadas no Estado da Califórnia, duas no Texas e duas no Estado de Kansas.

Em Nova York, o secretário de Saúde, Thomas Frieden, disse que exames preliminares conduzidos em alguns estudantes demonstraram também possíveis novos casos da doença.

O ministro da Saúde da Nova Zelândia, Tony Ryall, disse que dez estudantes que voltaram recentemente do México podem estar infectados com o vírus, já que apresentaram resultados positivos no exame de influenza.

México

No México, o governo anunciou neste domingo algumas medidas drásticas para tentar controlar o surto de gripe suína no país.

A Organização Mundial de Saúde anunciou, no sábado, que a nova variedade do vírus identificada no México é grave e tem o potencial de virar pandemia. Além disso, a OMS classificou o surto da doença como uma emergência de saúde pública internacional.

Segundo as novas medidas do governo, as escolas da capital, Cidade do México, e de outros dois Estados permanecerão fechadas por duas semanas.

Além disso, todos os eventos públicos, inclusive as missas e as partidas de futebol deste domingo, foram cancelados. Cerca de 70% dos bares e restaurantes da capital também foram fechados.

O governo recomenda que a população evite cumprimentos com as mãos e a Embaixada dos Estados Unidos aconselhou visitantes a permanecerem a pelo menos 1,8 metros de distância de outras pessoas.

As autoridades de saúde do México também foram autorizadas a isolar pessoas contaminadas, caso seja necessário.

O ministro da Saúde do México, José Córdova, afirmou que um total de 1,3 mil pessoas foram internadas com sintomas suspeitos da gripe suína desde o dia 13 de abril e que os pacientes estão sendo examinados. . BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.