Rússia expulsa dois militares de embaixada, dizem EUA

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que dois adidos militares americanos receberam ordens das autoridades da Rússia para deixar a embaixada americana em Moscou. A expulsão dos adidos militares americanos ocorre após dois diplomatas russos terem sido expulsos de Washington, um deles em novembro de 2007 e outro, em 22 de abril. Segundo o correspondente da BBC em Moscou, Richard Galpin, o anúncio foi feito pelo Departamento de Estado americano, em Washington. O governo americano acrescentou que, apesar de discordar da ordem, vai obedecer. O Ministério do Exterior russo não comentou o incidente. Abril Um porta-voz do Departamento de Estado americano informou que a expulsão dos dois adidos militares da embaixada em Moscou foi decidida no final de abril. Ainda não se sabe a razão do incidente ter sido divulgado apenas nesta quinta-feira. A notícia sobre a expulsão é divulgada em um momento delicado: no dia seguinte à posse do novo presidente russo, Dmitry Medvedev, e no dia da confirmação do ex-presidente Vladimir Putin como novo primeiro-ministro. Autoridades americanas não revelaram o motivo da expulsão e não disseram se os militares já retornaram para os Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.