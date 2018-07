Rússia frustra plano de ataque em Olimpíadas em Sochi em 2014

O Comitê Nacional Anti-Terrorismo (NAC) disse que os serviços especiais russos tinham confiscado armas, incluindo bombas de morteiro e mísseis portáteis durante operações em 4 e 5 de maio na região separatista da Abkházia, na Geórgia, ex-república soviética contra a qual a Rússia lutou uma breve guerra em 2008.

O NAC informou em um comunicado que o grupo por trás do plano era o Emirado do Cáucaso, que está travando uma insurgência islâmica em toda a Rússia na região do Cáucaso do Norte, perto de Sochi, e está na "lista de grupos terroristas" dos Estados Unidos.

"O FSB (serviço de segurança) da Rússia foi capaz de estabelecer que os combatentes planejavam mover as armas para Sochi de 2012 a 2014 e utilizá-las para cometer atos de terrorismo antes e durante os Jogos Olímpicos", disse o NAC.

O Comitê Olímpico Internacional disse que está confiante que a Rússia irá realizar Jogos seguros, apesar da proximidade de Sochi do Cáucaso do Norte, onde há violência quase que diariamente.

