Rússia impõe sanções a Gaddafi e familiares

Em decreto assinado em 10 de março, Medvedev incluiu Gaddafi e sua família em uma lista de pessoas proibidas de entrarem na Rússia.

Moscou se opõe a uma intervenção estritamente militar na Líbia, e advertiu contra intromissões das potências mundiais nos assuntos internos do país africano.

Mas o Kremlin não descarta a possibilidade de uma zona de exclusão aérea, como querem a Grã-Bretanha e a França, embora diga que todas as decisões devam ser tomadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia tem poder de veto.

A Rússia e a China, que também tem poder de veto, poderiam contrabalançar o ímpeto ocidental para impor punições, como vem ocorrendo há oito anos na questão do programa nuclear iraniano.

(Reportagem de Amie Ferris-Rotman)