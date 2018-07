Rússia lembra 50 anos de voo do Sputnik-5

A Rússia comemorou ontem os 50 anos do lançamento do foguete Sputnik-5, que levou a bordo as cadelas Belka e Strelka, os primeiros seres vivos a viajarem para o espaço e retornarem vivos à Terra. A expedição é um marco da corrida espacial com os Estados Unidos, que pousaram na Lua em 1969. Ela serviu ainda para provar o sucesso de viagens espaciais tripuladas. Menos de um ano depois, em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir para o espaço.