Rússia pede a norte-coreanos que voltem à mesa de negociação

"Nós pedimos à Coreia do Norte para aderir à resolução 1.718 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (...) para voltar à mesa de negociações com o intuito de desnuclearizar a península da Coreia", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

As Nações Unidas aprovaram a resolução 1.718 após o teste nuclear da Coreia do Norte em 2006.

A Coreia do Norte disse nesta terça-feira que não estava mais comprometida com um acordo nuclear internacional de desarmamento e que as discussões nucleares entre seis países tinham se tornado "inúteis".

O Ministério das Relações Exteriores disse que as discussões entre as duas Coreias, a China, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos devem continuar prioritárias e pediu que todos os lados cumpram suas obrigações.

A Rússia repetidamente alertou a Coreia do Norte contra o lançamento de um foguete a longa distância, disse o ministério.

Também nesta terça-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia espera que as discussões dos seis países sobre as ambições nucleares da Coreia do Norte sejam retomadas em um "futuro muito próximo".

"Apesar da inevitável emoção dos diferentes lados em uma situação como esta, nós esperamos que o processo de discussões entre as seis partes seja retomado em um futuro muito próximo, e então nós poderemos continuar nos movendo em direção a um objetivo comum a todos nós -- a desnuclearização da península da Coreia", disse a jornalistas Lavrov.

"Não há necessidade de estabelecer qualquer novo fórum internacional para questões relativas à situação na península da Coreia. Já existe um fórum reconhecido por todos: as conversas entre as seis partes", disse ele.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e Conor Humphries)