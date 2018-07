Rússia pede Brasil e emergentes em cúpula do G8 sobre crise O ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, conclamou no sábado as nações do G8 a realizar com urgência um encontro de cúpula para lidar com a crise financeira e pediu a participação de países emergentes como o Brasil, informaram agências de notícias russas. "Nós concordamos com a necessidade de um fórum de alto nível que iria além do clássico Grupo dos Oito, e acreditamos que o fórum deva ser preparado, mas não protelado", disse ele à agência RIA Novosti em Dortmund, na Alemanha. O G8 é composto por Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, França, Alemanha, Japão e Rússia. Lavrov disse que China, Brasil, Índia, África do Sul e México também deveriam comparecer, ecoando proposta do presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse a RIA. (Reportagem de Melissa Akin)