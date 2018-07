Rússia pode rever caso do Irã na ONU

A Rússia "não descarta a possibilidade" de apoiar, no Conselho de Segurança, mais uma rodada de sanções contra o programa nuclear iraniano. A declaração foi feita ontem a veículos da imprensa russa por um alto funcionário de Moscou que participa da reunião anual de abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, e falou sob a condição de anonimato.

"O critério (para a mudança da posição russa) não será uma avaliação individual ou uma suposição, mas o relatório e as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)", ressalvou a fonte às agências de notícia RIA-Novosti, ITAR-Tass e Interfax.

Mais discreto, o presidente da Rússia, Dimitri Medvedev, disse ontem num encontro em Nova York com seu colega americano, Barack Obama, que "às vezes, sanções são inevitáveis". Medvedev, porém, afirmou não acreditar que esse tipo de medida seja eficiente.

"Infelizmente o Irã vem violando muitos compromissos internacionais", rebateu Obama. "O que discutimos (com Medvedev) foi como caminhar numa direção capaz de solucionar uma crise em potencial."

Na semana passada, Obama engavetou - sob elogios de autoridades russas - o controvertido escudo antimíssil idealizado pelo governo George W. Bush na Europa Oriental, o qual supostamente buscaria conter a ameaça balística iraniana. Moscou, porém, considerava-se o verdadeiro alvo do escudo.

Integrado pelos membros permanentes do Conselho de Segurança e Alemanha, o sexteto que articula uma solução diplomática para a crise se encontra com negociadores iranianos na próxima semana. Será a primeira reunião com participação de Teerã desde 2008.

Moscou tenta aprofundar as relações comerciais com o Irã e atualmente auxilia o país a construir seu primeiro reator nuclear para produção de energia.

Mas, sob forte pressão americana, o governo russo permitiu a aprovação de três resoluções do Conselho de Segurança que impõem sanções ao Irã.

TRATADO NUCELAR

Após encontrar-se com Medvedev, Obama disse estar otimista em relação a um novo acordo entre EUA e Rússia para reduzir os arsenais nucleares.

Segundo Obama, o pacto que substituirá o Tratado sobre Redução de Armas Estratégicas (Start, na sigla em inglês) deverá ser alcançado até o fim do ano.