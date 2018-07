Rússia pode suspender importação de alimentos da Ucrânia, diz agência russa A Rússia pode suspender todas as importações de alimentos da Ucrânia por causa do acordo comercial entre Kiev e a União Europeia, afirmou o serviço veterinário e fitossanitário russo Rosselkhoznadzor, de acordo com a agência de notícias estatal russa RIA Novosti.