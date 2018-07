Rússia pode suspender importações de carne brasileira--regulador

"Nós estamos considerando", disse Alexei Alekseenko, porta-voz do órgão em uma mensagem de texto, evitando fazer qualquer comentário adicional.

O Brasil, tradicionalmente o maior exportador global de carne bovina, forneceu 43 por cento da carne importada pela Rússia de janeiro a setembro deste ano.

O Japão, que praticamente não compra carne bovina brasileira, anunciou uma suspensão de suas importações após o Brasil notificar a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) sobre a descoberta de uma proteína que seria responsável por causar a EBB, conhedia como "mal da vaca louca".

As autoridades brasileiras afirmaram que a ocorrência, de dois anos atrás, foi um caso "atípico" que não oferece riscos.

A Rússia é o principal importador de carne bovina do Brasil, tendo comprado 230 mil toneladas de um total de 1,02 milhão de toneladas das exportações brasileiras entre janeiro e outubro, de acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério da Agricultura do país.

(Reportagem de Polina Devitt)