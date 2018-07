Rússia precisa pressionar por paz na Ucrânia, diz Merkel

A Rússia precisa reconhecer sua responsabilidade para assegurar os avanços do processo de paz na Ucrânia, onde um cessar-fogo é necessário para investigar a queda de um avião comercial perto da fronteira russa, disse a chanceler alemã, Angela Merkel, nesta sexta-feira.

Há muitas indicações de que o avião foi derrubado, disse ela, e os responsáveis têm de ser levados à Justiça.

"Esses fatos nos mostraram mais uma vez que é necessária uma solução política e, acima de tudo, a Rússia é responsável pelo que está acontecendo na Ucrânia no momento", disse Merkel em uma entrevista à imprensa em Berlim.

Ela acrescentou que estava fazendo "um apelo muito claro ao presidente e governo russo para que contribuam na promoção de uma solução política para a crise".

Uma investigação independente da queda deve começar o mais rápido possível.

O desastre de quinta-feira, no qual morreram todas as 298 pessoas a bordo do Boeing 777 da Malaysian Airlines, poderá ser um momento crucial na pior crise entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Uma autoridade dos Estados Unidos disse que o país suspeita fortemente que o avião foi derrubado pelo disparo de um missil terra-ar sofisticado disparado pelos separatistas ucranianos, apoiado por Moscou.

(Reportagem de Annika Breidthardt)