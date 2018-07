Rússia proíbe importação de laticínios da Ucrânia O governo russo proibiu a importação de qualquer tipo de laticínio da Ucrânia, com base num relatório do Serviço Veterinário e de Vigilância Sanitária da Rússia, o qual aponta falta de controle de qualidade no país, no mais recente sinal da piora das relações comerciais bilaterais.