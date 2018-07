Rússia quer finalizar adesão à OMC O primeiro vice-primeiro-ministro da Rússia, Igor Shuvalov, disse que o país pretende finalizar as negociações para aderir à Organização Mundial do Comércio (OMC) no próximo ano, embora ainda existam vários obstáculos. "Gostaríamos de finalizar nossa adesão", disse Shuvalov durante um chá na residência do embaixador russo nos EUA, após reunião com o representante americano para comércio exterior, Ron Kirk. Um dos entraves são os subsídios para as empresas estatais russas.