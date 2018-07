Rússia reconhece independência de Ossétia e Abecásia

O presidente russo, Dmitry Medvedev, anunciou que a Rússia reconheceu formalmente a independência das províncias rebeldes da Ossétia do Sul e da Abecásia da Geórgia. O reconhecimento pelo Kremlin valida a aprovação de medida semelhante no Parlamento russo, por unanimidade e em sessão extraordinária, na segunda-feira. "Assinei decretos em reconhecimento, pela Federação Russa, da independência da Ossétia do Sul e da independência da Abecásia", declarou Medvedev. Analistas dizem que a resolução deve acentuar ainda mais as tensões entre a Rússia e o Ocidente. O presidente americano, George W. Bush, pediu expressamente ao colega russo que não reconhecesse as duas províncias autônomas georgianas. O Departamento de Estado americano disse que isto configuraria "violação da integridade territorial georgiana" e seria "inconsistente com a lei internacional". Ainda nesta terça-feira, a Rússia cancelou uma visita do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um primeiro passo para suspender a cooperação com a aliança militar. O embaixador russo para a organização, Dmitry Rogozin, afirmou que as relações só poderão ser retomadas diante de um "novo entendimento" no futuro. A Rússia entrou em confronto com a Geórgia neste mês, depois que as tropas georgianas invadiram a província da Ossétia do Sul para recuperar o controle da região. A Ossétia do Sul proclamou sua independência no início da década de 90, mas não foi reconhecida pela comunidade internacional. A Abecásia declarou sua indendência em 1992, mas também não obteve reconhecimento da comunidade internacional. Ambas as regiões querem ser agregadas à Federação Russa, com quem dizem ter laços étnicos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.