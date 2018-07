Rússia se diz disposta a vender armas à Síria

A Rússia anunciou que está disposta a vender novas armas à Síria, despertando temores em Israel. O ministro russo do Exterior, Sergei Lavrov, disse que qualquer venda de armas "em caráter defensivo" não vai mudar o equilíbrio estratégico no Oriente Médio. Mas a ministra israelense do Exterior, Tzipi Livni, afirmou que esta transação pode desestabilizar a região. Os comentários foram feitos num momento em que o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, e o presidente da Síria, Bashar al-Assad, se reúnem no balneário russo de Sochi, no Mar Negro. Mísseis Há notícia de que os dois países estão preparando negócios envolvendo sistemas de mísseis anti-aéreos e anti-tanque, e mísseis terra-terra Iskander. Em entrevista coletiva em Jerusalém, Livni, afirmou que "a Rússia tem seus próprios interesses na região e ninguém quer desestabilizar a região". "E eu acredito, de acordo com esta avaliação, que é do interesse mútuo de Rússia, Israel e líderes pragmáticos de Estados na região não enviar este tipo de míssel de longo alcance para a Síria." A ministra israelense afirmou ainda que a Síria tem ligações com Irã, o grupo militante libanês Hezbollah e os militantes palestinos do Hamas. Cooperação Antes das conversações em Sochi, contudo, o presidente da Síria havia falado da necessidade de se acelerar a cooperação técnica e militar com a Rússia. A Síria era um aliado próximo da União Soviética durante a Guerra Fria. E os laços entre Moscou e Damasco se estreitaram recentemente. Esta é a terceira visita de Assad à Rússia em três anos. Nesta quinta-feira, o líder sírio disse que a campanha militar russa na Geórgia é uma resposta justificada ao que chamou de provocação de Tbilisi. A Rússia vem sendo muito criticada pelo Ocidente por suas operações militares na Geórgia, lançadas em meados deste mês. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.