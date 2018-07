Rússia suspende embargo de dois frigoríficos de frango do Paraná

O ministério, citando informações divulgadas no site do serviço sanitário russo, acrescentou que as duas plantas autorizadas a retomar as exportações estão localizadas nas cidades de Palotina e Matelândia.

Segundo o secretário de Relações Internacionais do ministério da Agricultura, Célio Porto, a liberação desses frigoríficos é o primeiro gesto concreto das autoridades russas "que torna efetiva a suspensão das restrições aos três Estados, anunciadas em novembro do ano passado".

O Ministério da Agricultura havia anunciado no final de novembro a suspensão do embargo parcial, mas representantes do setor argumentaram que a restrição, na prática, ainda prevalecia por falta de habilitação para os frigoríficos nestes Estados.

A restrição entrou em vigor em junho de 2011, quando os russos deixaram de importar qualquer produto de origem animal de unidades frigoríficas dos Estados do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, alegando questões sanitárias.

(Repoertagem de Laiz de Souza)