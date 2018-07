Rússia vai gastar US$200 milhões em novo circuito de Sochi

"O governo federal destinou 5.846 milhões de rublos (US$195,4 milhões) para este projeto", disse a repórteres Alexander Ivanov, vice-governador da região de Krasnodar. Ele acrescentou que a construção da pista em si vai custar cerca de 200 milhões.

O restante do dinheiro virá de patrocínio e investidores privados, disseram autoridades.

O chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, assinou um contrato de sete anos com o governador regional no ano passado para uma etapa russa na estância do Mar Negro a partir de 2014 até 2020.

Sochi também será a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, e a corrida inaugural da F1 pode ser adiada por um ano se tiver o risco de atrapalhar os preparativos para a Olimpíada.

No entanto, com o primeiro-ministro Vladimir Putin apoiando o projeto da Fórmula 1, as autoridades russas estão otimistas que toda infraestrutura será construída a tempo.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)