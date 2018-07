Rússia vai participar da cúpula do G20, diz ministro australiano O ministro do Tesouro australiano, Joe Hockey, disse nesta quarta-feira que a Rússia estará na cúpula do G20 que será realizada em Brisbane no fim do ano, acabando com as dúvidas se os russos seriam impedidos de participar após terem anexado o território ucraniano da Crimeia.