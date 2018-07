Russo, assistente de palco da Globo, recebe alta no Rio O assistente de palco da TV Globo, Antônio Pedro de Souza Silva, conhecido como Russo, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Rio Mar na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, às 18 horas de ontem I(13). Russo foi internado no último dia 23 de setembro com fortes dores no peito. Ele passou por cirurgia e estava internado na Unidade Coronariana do hospital.