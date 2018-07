Russo diz que espaço tem 'cheiro único'

O cosmonauta russo Alexander Skvortsov, atual comandante da Estação Espacial Internacional, afirmou que o espaço tem um cheiro inconfundível. "Não tem como explicar, é muito específico", disse ele, em resposta a uma das perguntas enviadas a ele da Terra. Skvortsov explicou que o cheiro "não é agradável". "Acho que aquilo vinha dos restos da evaporação do combustível do motor. Não sei se há cheiro no espaço distante, mas ao redor da ISS, com certeza tem", comentou.