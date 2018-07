Russo salta de montanha de mais de 6,5 mil metros e estabelece novo recorde

O base jumper russo Valery Rozov estabeleceu um novo recorde com um salto do topo de uma montanha de mais de 6.500 metros, na parte indiana do Himalaia.

O base jump é um esporte radical que envolve saltos de paraquedas de lugares como montanhas, pontes, prédios e torres.

A expedição para chegar ao topo da montanha durou 30 dias, incluindo seis dias de escalada.

Rozov completou o salto do topo em apenas 90 segundos, atingindo velocidades de até 200 quilômetros por hora.