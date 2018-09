Russo vence torneio de 'tapas' em sauna

Um torneio disputado dentro de uma sauna a vapor na Lituânia reuniu os nove melhores mestres de sauna do Leste Europeu. O objetivo do campeonato foi selecionar o melhor especialista em bater com ramos de bétula em freqüentadores de sauna. A tradição de bater com ramos de bétula em saunas é muito popular em países como Rússia, Finlândia e Lituânia. Ao longo de seis horas, os mestres de sauna suaram para demonstrar toda a sua técnica diante dos juízes, que avaliaram os elementos dramáticos e de dança de cada atuação. O vencedor foi o russo Vasilij Liachov. Essa foi a primeira vez que a Lituânia foi a sede do concurso de mestres de sauna. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.