Russomanno amplia vantagem em São Paulo, aponta Ibope

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, apontou Russomanno com 35 por cento das intenções de voto, contra 31 por cento no levantamento anterior, divulgado em 31 de agosto.

Serra oscilou negativamente 1 ponto e agora aparece com 19 por cento da preferência do eleitorado. Haddad também variou 1 ponto para baixo, ficando com 15 por cento.

Gabriel Chalita (PMDB) oscilou 1 ponto para cima e agora aparece com 6 por cento. Soninha Francine (PPS) manteve os 4 por cento da sondagem anterior.

Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT), ficou estável em 1 por cento da preferência. Carlos Ginnazi (PSOL) somou 1 por cento, depois de não pontuar na pesquisa anterior.

Treze por cento dos entrevistados afirmaram que votarão em branco ou anularão o voto, enquanto 6 por cento disseram não saber.

O Ibope entrevistou 1.001 pessoas entre os dias 10 e 12 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)