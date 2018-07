Ruth foi bem mais que a mulher de um presidente, diz 'El País'

Ruth Cardoso foi muito mais do que a esposa de um presidente, afirma um obituário dedicado à antropóloga e ex-primeira-dama, publicado na edição desta quinta-feira, 26, do jornal espanhol El País. "[Ela] era uma antropóloga que brilhou com luz própria no campo social. Foi muito mais do que a mulher do presidente social-democrata com quem conviveu por 55 anos", afirma o texto. O jornal destaca os projetos sociais desenvolvidos por Ruth durante os oito anos do mandato de Fernando Henrique Cardoso na Presidência, entre eles "o de ajuda às famílias pobres para que levem seus filhos à escola". Segundo o diário, esse programa teria servido de base para o atual programa social do presidente Lula. "Com o ex-governador de Brasília, o senador Cristovam Buarque, esse programa recebeu o nome de Bolsa Escola e hoje é o projeto social chave do governo de Lula, chamado de Bolsa Família, que ajuda 12 milhões de famílias", afirma o El País. Veja também: Imagens do velório Ruth Cardoso foi bem mais que a mulher de um presidente, diz 'El País' Muito emocionado, FHC recebe cumprimentos de amigos Especial: cronologia da antropóloga Ruth Cardoso Antropóloga, Ruth Cardoso era intelectual reconhecida 'Ruth Cardoso deu novo sentido ao papel de primeira-dama' Ruth foi mais que uma primeira-dama, dizem políticos Serra e Alckmin lamentam morte de Ruth Cardoso Lula diz que morte de Ruth 'é uma grande perda' para o Brasil Galeria de fotos da trajetória de Ruth Cardoso Além do Bolsa Escola, o jornal ressalta ainda o projeto Alfabetização Solidária, também idealizado por Ruth Cardoso, que já alfabetizou mais de 3 milhões de pessoas e os programas Universidade Solidária e Capacitação Solidária. Respeito De acordo com o El País, Ruth foi "sempre respeitada por aliados e adversários por sua entrega à causa social e sua grande preparação científica". O jornal destaca ainda a nota oficial divulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula Silva, na qual ele afirma que a morte de Ruth Cardoso foi "uma enorme perda para o país". Segundo o diário, políticos de vários partidos compareceram ao velório, em São Paulo, onde ela será enterrada nesta quinta-feira, para dar o "último adeus".