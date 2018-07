Ruy Castro é internado no Rio após crise convulsiva O escritor e jornalista Ruy Castro, de 63 anos, foi internado por volta das 23 horas de ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O escritor chegou ao local de ambulância, após sofrer uma crise convulsiva.