Ryan encerra campanha nos EUA com benção e visita a Estado natal Oitenta e seis dias após ser apresentado como companheiro de chapa de Mitt Romney a bordo do navio da 2a Guerra Mundial U.S.S. Wisconsin em Norfolk, Virginia, o candidato republicano a vice-presidente, Paul Ryan, voltou a seu Estado natal de Wisconsin na noite de segunda-feira, encerrando uma longa e desgastante campanha com um comício final.