S. Silvestre e Réveillon fecharão partes da Av. Paulista

Devido aos eventos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar, a partir da 1 hora da sexta, a Avenida Paulista, no sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Peixoto Gomide.

A partir das 10h, será feita a interdição da Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Augusta, e no sentido Paraíso, bloqueio entre a Rua Padre João Manoel e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

Permanecem liberadas as vias que cruzam a Avenida Paulista, com a exceção das alamedas Campinas e Casa Branca.

Por volta das 13h30, a interdição se estende na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, e no sentido Paraíso, bloqueio entre a Rua da Consolação e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio. Dentre as vias que cruzam a avenida nestes trechos, permanecem liberadas apenas a Rua Augusta e a Avenida Brigadeiro Luis Antonio. A partir das 14h, será feito o bloqueio da transposição da Avenida Paulista pela Rua Augusta e pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

A partir das 19h, haverá a interdição da Alameda Santos, entre a Rua João Manuel e Avenida Brigadeiro Luís Antônio, para proporcionar melhores condições de segurança no acesso do público ao evento. Uma faixa da via estará liberada para o trânsito local.

Já a partir das 20h, horário previsto para término da Corrida de São Silvestre, até o encerramento do Réveillon na Paulista 2010, haverá interdição da Avenida Paulista, em ambos os sentidos, entre as ruas Haddock Lobo e Teixeira da Silva, com permissão de transposição pela ruas Carlos Sampaio, Maria Figueiredo e Augusta. Neste ano não estará liberada a Avenida Brigadeiro Luís Antônio para cruzar a Avenida Paulista.

Alternativas

Com a interdição das vias para a realização do evento, a CET recomenda os seguintes caminhos alternativos no sentido Paraíso: Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Do outro lado, a Alameda Santos, Rua Padre João Manoel, Rua José Maria Lisboa, Alameda Campinas, Rua Fernão Cardim, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Alameda Santos, Rua Teixeira da Silva e Avenida Paulista.