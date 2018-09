Saae conclui manutenção em adutora na Via Dutra O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos, na Grande São Paulo, concluiu as obras de manutenção na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-SP. A manutenção terminou às 10 horas e o abastecimento de água começou a ser normalizado, segundo a empresa. A previsão é de que até o início da manhã desta sexta-feira, o abastecimento seja totalmente restabelecido. Os serviços de manutenção estão sendo realizados na pista expressa da rodovia, na altura do km 222, a 50 metros da pista de acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo a NovaDutra, a pista estava interditada altura do km 211 e o tráfego estava sendo desviado para a pista lateral. O congestionamento ainda é de cinco quilômetros no local. A adutora rompeu por volta das 18 horas de ontem e o abastecimento de água para cerca de 30 mil moradores teve de ser interrompido para a execução dos serviços.