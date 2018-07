Sábado com chuvas em Grande parte do país

Podem ocorrer pancadas de chuva no Norte do Brasil, áreas do Centro-Oeste, sul do Maranhão e do Piauí, grande parte da Bahia e de Minas. Em algumas áreas a chuva será intensa podendo causar impactos à população das áreas atingidas.

Ocorrerão chuvas isoladas entre o litoral do Paraná e de São Paulo. Há possibilidade de pancada de chuva no leste do Amapá, na Ilha do Marajó, sul do Mato Grosso, Goiás e oeste de Minas. O dia será de chuva no sul da Bahia e no Espírito Santo.

O tempo fica encoberto com chuva isolada no Rio e parcialmente nublado na Costa Leste do Nordeste. No Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e interior do Nordeste haverá predomínio de sol. A temperatura terá leve elevação no Sudeste. (Solange Spigliatti)