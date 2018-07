Sábado continua com chuva em boa parte do País

O canal de umidade ainda atuará entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do País, Nestas áreas haverá muitas nuvens e fortes pancadas de chuva. Entre o leste e nordeste de São Paulo, sudeste de Minas e Zona da Mata Mineira, e oeste, áreas de serra e sul do Rio, esperam-se fortes pancadas de chuva entre a tarde e noite.

A presença de ventos de leste e um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) da atmosfera deixarão o tempo nublado com chuva a qualquer momento entre o leste de Pernambuco e Sergipe. O tempo estará instável também na faixa leste da Bahia com períodos de sol e chuva a qualquer momento.

No interior da Bahia, o sol aparecerá entre poucas nuvens e na faixa norte e oeste deste Estado ocorrerão pancadas de chuva pontual, principalmente a partir da tarde. No oeste e centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no centro e sudeste do Mato Grosso do Sul, nordeste de Minas, sul da Bahia e centro-norte do Espírito Santo, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva a partir da tarde e, de forma localizada, a chuva será forte. O tempo estará abafado em grande parte do País.