Sábado de carnaval tem calor no Sul e chuvas no Norte

Em grande parte do Sudeste o sol predomina, com uma pequena chance de pancadas de chuva, típicas de verão. Entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no interior de Minas o sol aparece entre poucas nuvens.

O dia será nublado com pancadas de chuva em grande parte do Norte e do Nordeste do País. Em áreas do Centro-Oeste o calor e a umidade contribuem para provocar pancadas de chuva que podem ser fortes e de forma isolada, principalmente a partir da tarde. Nas demais áreas do País, sol e calor. (Solange Spigliatti/08h15)