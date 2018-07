Sábado de chuva nas Regiões Sudeste e Norte do país

Céu nublado e com pancadas de chuva em grande parte do centro-norte do Amazonas e do Pará, sendo que no norte desta região as pancadas devem atingir também os Estados Amapá e Roraima. O sistema atuante será a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Este sistema meteorológico pode influenciar também o norte do Nordeste, onde esperam-se algumas pancadas isoladas de chuva.

Predomínio de sol entre Mato Grosso, sul de Rondônia e Mato Grosso do Sul, além de grande parte do interior da Região Sul do país. As temperaturas estarão baixas no interior gaúcho e catarinense, com condições para nevoeiros nas primeiras horas da manhã e geada em áreas da Serra Geral.