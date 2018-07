Sábado deve ser parcialmente nublado em São Paulo

Há probabilidade de pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite, com potencial para trovoadas, rajadas de vento e alagamentos em algumas áreas. A expectativa para o domingo é de sol durante a maior parte do dia e temperaturas elevadas, entre 19°C e 29°C.

Nesta semana, São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de março desde 1943. No dia 1º, a cidade bateu o recorde com 34,3°C. Segundo meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor foi originada por uma massa de ar quente e seco que se instalou sobre a cidade.